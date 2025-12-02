Viral Galeri Viral Liste İstanbul'un en eski hırsızlık vakası: 325 yıl önce çalındı

İstanbul'un en eski hırsızlık vakası: 325 yıl önce çalındı

Sultanahmet Meydanı'nın en eski tanıklarından Burmalı Sütun'un yılanbaşlarının 1700 yılında bir gecede ortadan kaybolması, üç asırdır anlatıla gelen en ilginç şehir sırlarından biriydi. Ancak 2010'da genç tarihçi Uğur Demir'in ortaya çıkardığı belgeler, gizemin merkezine sürpriz bir ismi yerleştirdi. İşte Osmanlı tarihinin en eski hırsızlık vakalarından birinin gizeminin detayları...

Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:11
Sultanahmet Meydanı'nın en eski tanıklarından Burmalı Sütun'un yılanbaşlarının 1700 yılında bir gecede ortadan kaybolması, üç asırdır anlatıla gelen en ilginç şehir sırlarından biriydi.

Afyoncu'nun yazısında yer alan bilgilere göre, bugün "Burmalı Sütun" diye bildiğimiz, Osmanlı kaynaklarında ise "Ejderha Heykeli" olarak geçen anıt, Pers savaşlarının ardından Yunan kolonilerinin zafer hatırası olarak diktiği üç başlı bronz yılandan oluşuyordu. Apollon Tapınağı'nın önünde yükselen bu sembol, İmparator I. Konstantin tarafından 324 yılında İstanbul'a getirildi ve Hipodrom'un merkezine yerleştirildi. Üstündeki altın kazan ise taşınma sırasında kayboldu.

YÜZYILLAR BOYUNCA KIRILAN ÇENELER, ANLATILAN RİVAYETLER

Fatih Sultan Mehmed'in sütuna şeşper attığını gösteren minyatürden, II. Selim'in at üzerinde geçerken yılanbaşlarından birinin çenesini kopardığına dair Evliya Çelebi'nin satırlarına kadar pek çok rivayet, yüzyıllar boyunca bu yapıya tılsımlı bir hava kattı.

Evliya Çelebi, bu çenenin kırılmasıyla İstanbul'da yılanların görülmeye başladığını bile yazar.

1700 YAZINDAKİ GİZEMLİ GECE

18. yüzyılın başında İstanbul'da bulunan seyyah Motraye, 1700 yılının haziran ayında iki yılanbaşının hala yerinde olduğunu, ancak bir gece içinde hiçbir iz bırakmadan kaybolduklarını aktarır.

