İstanbul'un en eski hırsızlık vakası: 325 yıl önce çalındı
Sultanahmet Meydanı'nın en eski tanıklarından Burmalı Sütun'un yılanbaşlarının 1700 yılında bir gecede ortadan kaybolması, üç asırdır anlatıla gelen en ilginç şehir sırlarından biriydi. Ancak 2010'da genç tarihçi Uğur Demir'in ortaya çıkardığı belgeler, gizemin merkezine sürpriz bir ismi yerleştirdi. İşte Osmanlı tarihinin en eski hırsızlık vakalarından birinin gizeminin detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:11