İstanbul'un en eski hırsızlık vakası: 325 yıl önce çalındı

Afyoncu'nun yazısında yer alan bilgilere göre, bugün "Burmalı Sütun" diye bildiğimiz, Osmanlı kaynaklarında ise "Ejderha Heykeli" olarak geçen anıt, Pers savaşlarının ardından Yunan kolonilerinin zafer hatırası olarak diktiği üç başlı bronz yılandan oluşuyordu. Apollon Tapınağı'nın önünde yükselen bu sembol, İmparator I. Konstantin tarafından 324 yılında İstanbul'a getirildi ve Hipodrom'un merkezine yerleştirildi. Üstündeki altın kazan ise taşınma sırasında kayboldu.