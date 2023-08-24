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Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan A Haber'de vatandaşlara kritik uyarı

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 09:33
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Daha büyük bir depremi tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Malatya Valisi Ersin Yazıc vatandaşlara kritik uyarıda bulundu.
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