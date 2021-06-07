Mahmur sorumlusu nasıl öldürüldü? Bir sonraki adımın başlangıcı mı? A Haber'de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine aman vermeyen MİT'in PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın öldürüldüğünü açıkladı. Mahmur sorumlusu nasıl öldürüldü? Bir sonraki adımın başlangıcı mı? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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