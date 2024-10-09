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Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj

Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 15:55
İsrail askerleri işgal ettiği Lübnan toprağı olan Marun El Ras’a bayrak astılar. Bölgeye asılan İsrail bayrağı ile ilgili A Haber canlı yayınından bilgiler veren Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, “Burada ABD tarafından öldüren İranlı general Kasım Süleymani’nin İsrail’e bakan bir heykeli vardı. İşte o heykel yıkılmış ve oraya İsrail bayrağı dikmişler.” dedi.
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Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj
Lübnan’a dikilen İsrail bayrağı ile İran mesaj
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