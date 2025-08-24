25 Ağustos 2025, Pazartesi

Lozan yeniden yorumlanmalı! A Haber'de çarpıcı yorum

Lozan yeniden yorumlanmalı! A Haber'de çarpıcı yorum

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır süregelen 12 Adalar sorunu, Atina’nın zaman zaman gündeme getirdiği kıta sahanlığı açıklamalarıyla yeniden gerilim yaratmaya devam ediyor. A Haber’e konuşan uzman isimler, Lozan Antlaşması ve 12 Adalar meselesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, Yunanistan’ın 12 mil iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak Lozan’ın yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi. Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ise bölgedeki küresel dengelere dikkat çekerek, Türkiye’nin donanma ve deniz gücünü hızla güçlendirmesi gerektiğini belirtti.
