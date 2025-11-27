Lise öğrencisine kabus yaşattılar! 15 yaşındaki genci öldürüyorlardı

15 yaşındaki Mustafa Yağız Ülcan, aynı lisede okuduğu arkadaşları tarafından bir süredir tehdit ediliyordu, Akranları iddia o ki; para istiyordu ondan. Tacizin ardı arkası kesilmedi ve talihsiz gence kabusu yaşattılar. Şehir eşkıyalığına soyunan saldırganlar, Ülcan'ı hem bıçakladı, hem de gasbetti. Yaralı genç şans eseri hayatta ve bu bir mucize.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN