27 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Lise öğrencisine kabus yaşattılar! 15 yaşındaki genci öldürüyorlardı
Lise öğrencisine kabus yaşattılar! 15 yaşındaki genci öldürüyorlardı

Lise öğrencisine kabus yaşattılar! 15 yaşındaki genci öldürüyorlardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2025 10:48
15 yaşındaki Mustafa Yağız Ülcan, aynı lisede okuduğu arkadaşları tarafından bir süredir tehdit ediliyordu, Akranları iddia o ki; para istiyordu ondan. Tacizin ardı arkası kesilmedi ve talihsiz gence kabusu yaşattılar. Şehir eşkıyalığına soyunan saldırganlar, Ülcan'ı hem bıçakladı, hem de gasbetti. Yaralı genç şans eseri hayatta ve bu bir mucize.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lise öğrencisine kabus yaşattılar! 15 yaşındaki genci öldürüyorlardı
Süreç Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak
Süreç Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak
Bakan Tekin özel okulları uyardı: Kapatırız!
Bakan Tekin özel okulları uyardı: Kapatırız!
Lise öğrencisine kabus yaşattılar!
Lise öğrencisine kabus yaşattılar!
PM seçimlerinde liste savaşları olacak
PM seçimlerinde liste savaşları olacak
Bahçeli’den sürpriz fotoğraf!
Bahçeli'den sürpriz fotoğraf!
SMA ilacının üretimi Türkiye’de yapılacak
SMA ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak
55 bin mahkuma tahliye yolu
55 bin mahkuma tahliye yolu
Başkan Erdoğan’a anlamlı ödül
Başkan Erdoğan’a anlamlı ödül
Papa Leo bugün Türkiye’ye geliyor
Papa Leo bugün Türkiye'ye geliyor
İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu!
İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu!
Ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin A Haber’de açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin A Haber'de açıkladı
MGK’da Terörsüz Türkiye vurgusu
MGK'da Terörsüz Türkiye vurgusu
Daha Fazla Video Göster