LGBT’ye karşı TBMM’ye 150 bin ıslak imza! Büyük Aile Platformu TBMM’ye dilekçe verdi

Büyük Aile Platformu, LGBT için Meclis'e 150 bin ıslak imzalı dilekçe verdi. Genel Sekreter Serdar Eryılmaz, "Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek ve cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine son verilmesini istiyoruz." dedi.

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