02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları LGBT’ye karşı TBMM’ye 150 bin ıslak imza! Büyük Aile Platformu TBMM’ye dilekçe verdi

LGBT’ye karşı TBMM’ye 150 bin ıslak imza! Büyük Aile Platformu TBMM’ye dilekçe verdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2023 09:09
Büyük Aile Platformu, LGBT için Meclis'e 150 bin ıslak imzalı dilekçe verdi. Genel Sekreter Serdar Eryılmaz, "Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek ve cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine son verilmesini istiyoruz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
LGBT’ye karşı TBMM’ye 150 bin ıslak imza!
LGBT’ye karşı TBMM’ye 150 bin ıslak imza!
26 adrese eşzamanlı baskın!
26 adrese eşzamanlı baskın!
Irak’ın kuzeyine hava harekatı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı
Hedef Meclis miydi? A Haber’de flaş açıklamalar
Hedef Meclis miydi? A Haber'de flaş açıklamalar
Moda markasının yüzü Azerbaycan’a saldırdı!
Moda markasının yüzü Azerbaycan'a saldırdı!
Öldürdükleri veterinerin aracıyla gelmişler
"Öldürdükleri veterinerin aracıyla gelmişler"
Bahçeli soruları cevapladı
Bahçeli soruları cevapladı
Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu
Görünürde lav silahı gibi bir şey var
"Görünürde lav silahı gibi bir şey var"
HDP ve CHP’lilerden büyük saygısızlık
HDP ve CHP'lilerden büyük saygısızlık
Suriye’ye askeri harekat olur mu?
Suriye’ye askeri harekat olur mu?
Emekliye zam yanıtı
Emekliye zam yanıtı
Daha Fazla Video Göster