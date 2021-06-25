25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü? DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı

Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü? DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2021 12:11
Koronavirüs pandemisinin yayılım hızını düşüren aşılar, insanlık için büyük umut olurken virüsün yeni yeni ortaya çıkan varyantları tedirgin etmeye başladı. Hindistan varyantı olan Delta'nın tehlikesine dikkat çeken bilim insanlarının uyarıları devam ederken yeni bir varyant daha türedi. Latin Amerika'da ortaya çıkan Lambda varyantı endişeleri artıyor.
Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü?
Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü?
Kanal İstanbul'da geri sayım
Kanal İstanbul'da geri sayım
Sayaç ihalesinde vurgun iddiası!
Sayaç ihalesinde vurgun iddiası!
Komandolar Suriye'ye uğurlandı
Komandolar Suriye'ye uğurlandı
CHP’de bir istifa daha
CHP’de bir istifa daha
Aşılanma oranı en yüksek 10 il
Aşılanma oranı en yüksek 10 il
Terör örgütü çocukları istismar ediyor
Terör örgütü çocukları istismar ediyor
Bakan Akar'dan net mesaj
Bakan Akar'dan net mesaj
Çarpıcı değerlendirmeler: Kılıçdaroğlu'na halk tepkili
Çarpıcı değerlendirmeler: Kılıçdaroğlu'na halk tepkili
ABD'de FETÖ'cülerin dernek oyunu
ABD'de FETÖ'cülerin dernek oyunu
Adana'da suç örgütü operasyonu
Adana'da suç örgütü operasyonu
CHP Sözcüsü Öztrak'ı terleten tepki! ''HDP ile ittifak yaptınız'' sözüne bakın ne dedi!
CHP Sözcüsü Öztrak'ı terleten tepki! ''HDP ile ittifak yaptınız'' sözüne bakın ne dedi!
Daha Fazla Video Göster