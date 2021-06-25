Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı Türkiye'de görüldü mü? DSÖ'den yeni tehdit hakkında hayati uyarı

Koronavirüs pandemisinin yayılım hızını düşüren aşılar, insanlık için büyük umut olurken virüsün yeni yeni ortaya çıkan varyantları tedirgin etmeye başladı. Hindistan varyantı olan Delta'nın tehlikesine dikkat çeken bilim insanlarının uyarıları devam ederken yeni bir varyant daha türedi. Latin Amerika'da ortaya çıkan Lambda varyantı endişeleri artıyor.