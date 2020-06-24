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Kuzey Irak'ta PKK'ya bir şok daha! MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 150 metrelik mağara imha edildi | Video

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Giriş: 24.06.2020 11:40
Güncelleme:24.06.2020 11:55
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde arama tarama faliiyetleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bu videoda 150 metrelik bir tünel görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı (MBS) Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatı sonrasında komandolarla Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesine girdi. Yapılan operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arama tarama faliyetlerini sürdürdü. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bu arama tarama faliiyetleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bu videoda 150 metrelik bir mağara görüntülendi.

150 METRELİK TÜNEL TESPİT EDİLDİ

MBS, paylaşımında "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında arama-tarama faaliyetleri sürüyor.Kahraman Komandolarımız, PKK'lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit etti" dedi.

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