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Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? Ekonomiye kur saldırısı mı?

A Haber
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Giriş: 21.11.2021 13:13
IMF yetkilileri ile yaptıkları gizli görüşmeyle gündeme gelen İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yine bir manipülasyonda birleşti. Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Muhalefet neden ekonomiye saldırıyor? Türkiye ekonomisi neden hedefte? AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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