Küresel güçlerin gözbebeği: Selahattin Demirtaş

CHP, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için seferber oldu. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkındaki tahliye kararının uygulanmasını istedi. İYİ Parti Genelbaşkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da "AYM'nin Demirtaş kararı uygulansın" dedi.Kılıçdaroğlu'nun, "karar uygulanmazsa faturası ağır olur" diye açıklama yapması dikkat çekti. Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz A haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

CHP, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için seferber oldu. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkındaki tahliye kararının uygulanmasını istedi. İYİ Parti Genelbaşkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da "AYM'nin Demirtaş kararı uygulansın" dedi.Kılıçdaroğlu'nun, "karar uygulanmazsa faturası ağır olur" diye açıklama yapması dikkat çekti. Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz A haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Yiğitel, "HDP Millet İttifakı'nın bir ortağı orada tutmak istiyorlar. Orada tutmak için de Demirtaş güzellemesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ise "Türk seçmeninin bir bakış açısı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden çıkan karar kamuoyunda siyasi bir karar olarak algılandı. AİHM'in daha önce terörle ilişkili kararları mevcuttu. Sokaktaki vatandaşımız iyi biliyor" dedi.