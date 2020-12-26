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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararına saygı duyulmalı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye karşıtı skandal bir adım atarak eski eş başkanı 'ın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı da Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ima ederek, "AİHM'in kararına saygı duyumalı" dedi.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararına saygı duyulmalı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski eş başkanı 'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ERDOĞAN TEPKİ VERMİŞTİ

AİHM'in bu kararına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetten birçok isim sert şekilde tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki: Çifte standart, ikiyüzlülük BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA TEPKİ: ÇİFTE STANDART, İKİYÜZLÜLÜK

ANA MUHALEFET VE İTTİFAK ORTAKLARI DESTEKLEDİ

Ana muhalefet ve ittifak ortakları ise mahkemenin çağrısını desteklemekten çekinmedi.

İYİ PARTİLİ İSİM DE DESTEK VERDİ

Özel bir televizyon kanalında programa katılan, Genel Başkan Yardımcısı da AİHM çağrısına destek veren isimler arasında yer aldı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu katıldığı bir programda, 'Demirtaş kararına saygı duyulmalı' ifadelerini kullandı.

ÖCALAN İÇİN DE 'YENİDEN YARGILANMALI' DEMİŞTİ...

Öte yandan AİHM'in Demirtaş kararı 2003 yılında Öcalan için verdiği 'yeniden yargılama' kararını hatırlattı.

AİHM o dönemde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın adil yargılanmadığına dair aldığı ilk kararı Strasbourg'da bir kez daha tekrarlamıştı.

AİHM'nin temyiz organı olarak da tanımlanan 17 yargıçlı Büyük Daire, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'deki Yargı süreci sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3,5 ve 6. maddelerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştı.

Son dakika: AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı! SON DAKİKA: AİHM'DEN SKANDAL SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI!

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