İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararına saygı duyulmalı!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye karşıtı skandal bir adım atarak HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ima ederek, "AİHM'in kararına saygı duyumalı" dedi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.
ERDOĞAN TEPKİ VERMİŞTİ
AİHM'in bu kararına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetten birçok isim sert şekilde tepki gösterdi.
ANA MUHALEFET VE İTTİFAK ORTAKLARI DESTEKLEDİ
Ana muhalefet ve ittifak ortakları ise mahkemenin çağrısını desteklemekten çekinmedi.
İYİ PARTİLİ İSİM DE DESTEK VERDİ
Özel bir televizyon kanalında programa katılan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da AİHM çağrısına destek veren isimler arasında yer aldı.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu katıldığı bir programda, 'Demirtaş kararına saygı duyulmalı' ifadelerini kullandı.
ÖCALAN İÇİN DE 'YENİDEN YARGILANMALI' DEMİŞTİ...
Öte yandan AİHM'in Demirtaş kararı 2003 yılında Öcalan için verdiği 'yeniden yargılama' kararını hatırlattı.
AİHM o dönemde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın adil yargılanmadığına dair aldığı ilk kararı Strasbourg'da bir kez daha tekrarlamıştı.
AİHM'nin temyiz organı olarak da tanımlanan 17 yargıçlı Büyük Daire, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'deki Yargı süreci sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3,5 ve 6. maddelerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştı.