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CHP’li Turan Aydoğan Meclis’te tansiyonu yükseltti! Demirtaş üzerinden tehditler savurdu

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Giriş: 26.12.2020 14:01
Güncelleme:26.12.2020 15:59
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyon yine yükseldi. AİHM’in terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği tahliye kararı konusunda, "Hadi uygulamayın da bakın başınıza neler geliyor." diye tehditler savuran CHP’li İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'a AK Parti ve MHP’den sert tepki geldi. Öte yandan  İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise, “Karara saygı duyulmalı” diyerek Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Turan Aydoğan tehditler savurdu. AK Parti ve MHP'liler tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon bir kez daha yükseldi.

Genel Kurul'da kitle imha silahları ile ilgili kanun teklifi görüşülüyordu. CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan, AİHM'in "Demirtaş tahliye edilsin" kararı üzerinden hükümeti adeta tehdit etti.

Aydoğan'ın skandal sözleri Genel Kurul'da tansiyonu bir anda yükseltti. AK Parti ve MHP'den tepki geldi CHP'li Aydoğan'ın provokatif üslubuna Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de tepki gösterdi. Aydoğan süresi bitmesine rağmen yerine geçmeyince Meclis Başkan Vekili Bilgiç uyarısını yineledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise, "Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır" dedi.



TERÖRÜN SİYASİ AYAĞA HDP ÇAĞRI YAPMIŞTI

AİHM'nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından, HDP, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak "Demirtaş'ın serbest bırakılması için birlik olalım" demişti.

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