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"AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı FETÖ'cüler için işaret fişeği" A Haber'de flaş açıklamalar

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Giriş: 24.12.2020 16:27
Güncelleme:24.12.2020 16:42
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Selahattin Demirtaş için tahliyesi yönünde skandal bir karar imza atmıştı. Peki AİHM bu kararı ile FETÖ'cülere mesaj mı verdi? Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner A Haber canlı yayınında bu skandal kararın perde arkasındaki kirli oyunu anlattı.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner A Haber canlı yayınında AİHM'in terör suçundan tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararını skandal olarak değerlendirdi.

"DEMİRTAŞ KARARI BİR İŞARET FİŞEĞİDİR"

Metiner, Demirtaş ile ilgili yargı sürecinin sürdüğüne dikkat çekerek, henüz iç hukuk sürecinin tamamlanmadığını bu yüzde AİHM'in böyle bir karar yetkisinin olmadığını ifade etti. Metiner, "Demirtaş kararı bir işaret fişeğidir. Asıl AİHM üzerinde yapılmak istenen şey FETÖ elebaşılarının içeriden (cezaevleri) çıkarılmak istenmesidir." dedi.

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