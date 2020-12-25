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CHP'li Kaftancıoğlu'ndan 'pes' dedirten Demirtaş yorumu: Neden terörist diyorlar anlamıyorum

Skandalları ile gündemden hiç düşmeyen İstanbul İl Başkanı terör sevici olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kaftancıoğlu, ’de katıldığı bir programda terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan ’a neden terörist denildiğini anlamadığını söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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İstanbul İl Başkanı , 'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu.

Karadağ'ın sorularına yanıt veren Kaftancıoğlu gündeme dair de açıklamalarda bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin () , cezaevinde bulunan eski Genel Başkanı 'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar almasını da değerlendiren Kaftancıoğlu, Demirtaş'ın terörist olmadığını savunarak karara uyulması gerektiğini söyledi.

Kaftancıoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

DEMİRTAŞ'A NEDEN TERÖRİST DİYORLAR
"Bakın mikrofonlara çıkıp, Selahattin Demirtaş terörist diyenler; tırnak içerisinde terörist olmasını neyle ilişkilendiriyorsunuz? İşte 2014'teki 8-9 Ekim olaylarındaki ölümlerden sorumlu tutarak. Bakın ben üşenmedim o iddianameyi okudum. Yargı kararını.

O iddianamede Selahattin Demirtaş'ın o olaylarda ilişkisi oldu suçu oldu, suçu tespit edildi, yargılandı, ceza aldığına dair hiçbir bir şey yokken, gidip siz hele ki bir siyasetçinin hele ki bir Cumhurbaşkanı'nın işine gelen kişilere terörist demesi FETÖ'cü demesi kadar tehlikeli bir durum yoktur"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AİHM'E DEMİRTAŞ TEPKİSİ
AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal kararına "Buradaki tartışmanın konusunun Avrupa Parlamentosu'nun terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile içli dışlı olan, elinde onlarca masumun kanı bulunan siyasetçi maskeli bir kişi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. AİHM şu anda böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Bilmiyorsa, biz devamlı bunu söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU: DEMİRTAŞ BİR TERÖRİSTTİR
İçişleri Bakanı , "Kobani dahil olmak üzere, Kobani'den önce ve sonra kendisi, kardeşleri, sözde siyaset arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik, siyasi, milli birlik, huzur, güven, refah, kalkınma ortamına terörist saldırılar gerçekleştiren, bunu bir gün olsun bile kınamayan, Meclis'te o partiye siyasi çağrılar yapılmasına rağmen 'PKK'yı kınayın, eleştirin' denmesine rağmen, bir kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren, onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) hangi sebeple olursa olsun, almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir" dedi.




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