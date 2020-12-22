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Son dakika: AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!

() , 'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı ile ilgili kararını açıkladı. AİHM, Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!

, cezaevinde bulunan eski Genel Başkanı 'ın "derhal serbest bırakılması" yönünde karar aldı.

DELİL YOKMUŞ!

kararında, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil bulunmadığını belirtti. Kararda ayrıca, Demirtaş'ın tutukluluğu için sunulan gerekçelerin sadece başka siyasi amaçları gizlemek için kullanıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

AİHM, 2018'de verdiği kararda, Türkiye'nin hak ihlali yaptığına hükmetmiş, Demirtaş'ın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, ilk kez Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) konuya ilişkin 18. maddesinden mahkum etmişti.

Karar sonrası tahliye edilmeyen Demirtaş hakkında önce İstanbul'daki bir başka davadan verilen ceza onandı. Bu cezaya ilişkin infaz süresini tamamlayan Demirtaş, AİHM'ye taşıdığı ana dava dosyasında da var olan Kobani olayları nedeniyle açılan ayrı bir soruşturmadan yeniden tutuklandı. Ana davada ise bu tutuklama kararının hemen ardından tahliye kararı verildi.

Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşıma ilişkin bir kişi gözaltına alındı SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE EŞİ BAŞAK DEMİRTAŞ'A YÖNELİK PAYLAŞIMA İLİŞKİN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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