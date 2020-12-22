Son dakika: AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!

NE OLMUŞTU?

AİHM, 2018'de verdiği kararda, Türkiye'nin hak ihlali yaptığına hükmetmiş, Demirtaş'ın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, ilk kez Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) konuya ilişkin 18. maddesinden mahkum etmişti.

Karar sonrası tahliye edilmeyen Demirtaş hakkında önce İstanbul'daki bir başka davadan verilen ceza onandı. Bu cezaya ilişkin infaz süresini tamamlayan Demirtaş, AİHM'ye taşıdığı ana dava dosyasında da var olan Kobani olayları nedeniyle açılan ayrı bir soruşturmadan yeniden tutuklandı. Ana davada ise bu tutuklama kararının hemen ardından tahliye kararı verildi.