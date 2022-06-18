18 Haziran 2022, Cumartesi
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Kuraklığın şiddeti son 20 yılda yüzde 29 arttı! Peki mücadele ne durumda, kuraklıkta beklenen tehlike tam olarak ne?
Dünyanın içinde olduğu en büyük tehlikelerden biri de kuraklık. Dünya genelinde 17 Haziran, "Dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü" olarak kutlanıyor. Öte yandan 17 Haziran günü 1994ten beri BM kararıyla kutlanıyor. Ancak kuraklık her geçen gün artıyor. Türkiye'de ise Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Marmara Gölü tamamen kurudu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.