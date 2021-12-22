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Kur korumalı mevduat sistemi devrede

A Haber
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Giriş: 22.12.2021 15:45
Başkan Erdoğan yeni önlemleri açıkladı, vatandaş Türk lirasına sahip çıktı. Dolarla piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolu kesildi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, konuyla ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulundu.
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Kur korumalı mevduat sistemi devrede
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