22 Aralık 2021, Çarşamba
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Kur korumalı mevduat sistemi devrede
Başkan Erdoğan yeni önlemleri açıkladı, vatandaş Türk lirasına sahip çıktı. Dolarla piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolu kesildi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, konuyla ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulundu.