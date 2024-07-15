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Külliye'de 15 Temmuz anma programı! Başkan Erdoğan Külliye'deki programa katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 21:16
Güncelleme:15.07.2024 21:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.
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