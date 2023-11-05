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Kudüs Valisi Adnan Gays 1 yıldır ev hapsinde! Hapis yaşadığı evin kapılarını A Haber'e açtı

A Haber
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Giriş: 05.11.2023 16:04
Güncelleme:05.11.2023 16:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, işgal altındaki Kudüs'te de tecritleri devam ediyor. Kudüs Valisi Adnan Gays bir yıldır ev hapsinde tutuluyor. Gays, hapis yaşadığı evin kapılarını A Haber'e açtı. A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Arif Soner Kalkan detayları aktardı. Gays, "Yahudilerin sayısını artırmak, Arapları azaltmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Gazze soykırımı gölgesinde 4. cuma

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