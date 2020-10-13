Kriz medyasına talimat kimden? Milli ekonomi neden hedefte? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Özelliklerde son zamanlarda hem muhalefet hem de medyası ekonomi, sağlık ve seçimler üzerinden yeni bir algı operasyonu yapmanın peşine düştü. Muhalif gazetelerin manşetleri incelendiğinde TÜİK rakamları yalanlanarak ekonominin battığını Türkiye’nin uçuruma sürüklendiğini Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs rakamlarının gerçek dışı olduğunu yazıyorlar. Adeta bazı noktalardan talimat gelmiş gibi aynı cümleler ve aynı manşetler ile milleti ayaklandırmak istiyorlar. Oysa Türkiye hem Doğu Akdeniz’de hem Kafkasya’da hem de sınırlarında oyun kurucu haline gelmiş durumda. Bu güç görmezden gelinerek perdelenmeye çalışılıyor. Bu neden yapılıyor? Bir talimat mı var ve nereden talimat alıyorlar? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci-Yazar Mehmet Metiner ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar yorumladı.

GAZETELER ÜZERİNDEN SALDIRIYORLAR

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "Türkiye dünyada filyasyon yapan 3 ülkeden biri. Koronavirüs tedavisinin ücretsiz olduğu bir ülke. Her türlü imkandan faydalanabiliyorsunuz ancak farklı bir algı yaratmaya çalışıyorlar. 'Türkiye yönetilemiyor, Türkiye kötü durumda, ekonomi bitik durumda.' Oysa Fransa'da telefondan sesinizi dinleyip sizi tedavi etmeye kalkan bir sistem var. Batı'da sağlık sistemi çökmüş durumdayken Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Konya'da şehir hastanesi açtı. Şimdi ekonomik olarak ellerinde tek aparat kaldı. O da dolar… Bunun üzerinden bir algı operasyonu yürütmeye çalışıyorlar. Alanlar belli satanlar belli artık onu da yapamıyorlar. Artık her alanda yapılan saldırılara karşı mücadele eden bir Türkiye durumuna geldi. O yüzden gazete manşetlerinden saldırıyorlar. " dedi.

"BU BİR İHANETTİR"

Gazeteci-Yazar Mehmet Metiner, "İçerden yeni bir cephe açtılar. Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni cephenin başını çekiyor. Üst aklın emrindeki bir aparattan bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu kendi başına bağımsız bir aktör değildir. Bizim ekonomimiz çok güçlü şekilde ilerliyor. Doğu Akdeniz'deyiz, Suriye'deyiz, Libya'dayız, Azerbaycan'dayız. Bütün bunlar için ekonomik harcama gerekiyor. Pandemiye rağmen güçlü bir ekonomisi olan bir Türkiye var. Ateşin çocuklarıyla iş birliği içerisinde olan bir Kılıçdaroğlu gerçeğinden bahsediyoruz. Bu bir ihanettir. Erken seçim çatışması üzerinden Türkiye'yi siyasi istikrarsızlığa sürüklemek bir ihanettir. Türkiye'yi içine kapatmaya çalışıyorlar. Eski koalisyonlar dönemine Türkiye'yi döndürmeye çalışıyorlar. Ekonomiyi eskisinden çok daha beter hale getirecekler. " dedi.