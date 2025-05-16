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Kritik toplantıların ardından heyetler Dolmabahçe’den ayrıldı

Kritik toplantıların ardından heyetler Dolmabahçe'den ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 18:18
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kurulan barış masasında Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıların bitmesinin ardından heyetler, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
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Kritik toplantıların ardından heyetler Dolmabahçe’den ayrıldı
Kritik toplantıların ardından heyetler Dolmabahçe’den ayrıldı
Kritik toplantıların ardından heyetler Dolmabahçe'den ayrıldı
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