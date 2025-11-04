04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kritik kurumlarda FETÖ temizliği! TÜBİTAK... ASELSAN... FETÖ savunma sanayiine mi sızmaya çalışıyor?
Kritik kurumlarda FETÖ temizliği! TÜBİTAK... ASELSAN... FETÖ savunma sanayiine mi sızmaya çalışıyor?

Kritik kurumlarda FETÖ temizliği! TÜBİTAK... ASELSAN... FETÖ savunma sanayiine mi sızmaya çalışıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 11:49
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon anonim şirketi çalışanı da var. Şüphelilerin "Signal" isimli uygulama üzerinden şifreli örgütsel yazışmalar tespit edildi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kritik kurumlarda FETÖ temizliği! TÜBİTAK... ASELSAN... FETÖ savunma sanayiine mi sızmaya çalışıyor?
Kritik kurumlarda FETÖ temizliği!
Kritik kurumlarda FETÖ temizliği!
Demirtaş’ın tahliyesi mümkün mü? Uzmanlar A Haber’de
Demirtaş’ın tahliyesi mümkün mü? Uzmanlar A Haber’de
Bahçeli’den Cumhur İttifakı mesajı
Bahçeli'den "Cumhur İttifakı" mesajı
Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır
"Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır"
Devlet Bahçeli’den flaş mesajlar
Devlet Bahçeli'den flaş mesajlar
Bahçeli’den Tom Barrack’a tepki
Bahçeli’den Tom Barrack’a tepki
Katil İsrail’e sert tepki
Katil İsrail'e sert tepki
Biz Cumhur İttifakı’yız milletin hizmetindeyiz
"Biz Cumhur İttifakı’yız milletin hizmetindeyiz"
DEM Parti İmralı heyetinden açıklama
DEM Parti İmralı heyetinden açıklama
CHP’nin kurultay davası 13 Ocak’a ertelendi
CHP’nin kurultay davası 13 Ocak’a ertelendi
Milli uydu Fergani FGN-100-D2 yörüngeye yerleşti
Milli uydu Fergani FGN-100-D2 yörüngeye yerleşti
Fransa: Türkiye silah pazarında yeni bir lider
Fransa: Türkiye silah pazarında yeni bir lider
Daha Fazla Video Göster