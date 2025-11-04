Kritik kurumlarda FETÖ temizliği! TÜBİTAK... ASELSAN... FETÖ savunma sanayiine mi sızmaya çalışıyor?

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon anonim şirketi çalışanı da var. Şüphelilerin "Signal" isimli uygulama üzerinden şifreli örgütsel yazışmalar tespit edildi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN