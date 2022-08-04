KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme: Yediiklim Yayınevine operasyon

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara’da iki adrese baskın yapıldı. Polis, bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama yaptı.

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