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KPSS 2022/11 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı tercihleri ne zaman? İşte kadro ve branş dağılımı....

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Giriş: 28.11.2022 09:05
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31.183 sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli, 1.183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile atanacak.  Öte yandan İŞKUR aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 11.317 sürekli işçi alımında başvurular 28 Kasım'da başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek. Peki, KPSS 2022/11 tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler?  İşte cevaplar....
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