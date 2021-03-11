Koronavirüsle mücadelede kritik eşik! Nisan ayında üçüncü pik endişesi

Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride bulunan Samsun'da, mutant virüs kaynaklı vakalarda artış yaşanıyor. Turuncu kategoride yer alan İzmir de kırmızı alarm vermeye başladı. Kilis Valiliği ise yeni bir karara imza attı. Artık filyasyon ekiplerinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacak.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride bulunan Samsun'da, mutant virüs kaynaklı vakalarda artış yaşanıyor. Turuncu kategoride yer alan İzmir de kırmızı alarm vermeye başladı. Kilis Valiliği ise yeni bir karara imza attı. Artık filyasyon ekiplerinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacak.