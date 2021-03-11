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Koronavirüsle mücadelede kritik eşik! Nisan ayında üçüncü pik endişesi

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Giriş: 11.03.2021 09:21
Güncelleme:11.03.2021 09:28
Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride bulunan Samsun'da, mutant virüs kaynaklı vakalarda artış yaşanıyor. Turuncu kategoride yer alan İzmir de kırmızı alarm vermeye başladı. Kilis Valiliği ise yeni bir karara imza attı. Artık filyasyon ekiplerinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacak.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride bulunan Samsun'da, mutant virüs kaynaklı vakalarda artış yaşanıyor. Turuncu kategoride yer alan İzmir de kırmızı alarm vermeye başladı. Kilis Valiliği ise yeni bir karara imza attı. Artık filyasyon ekiplerinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacak.

Türkiye’nin mutant virüs sayısı TÜRKİYE'NİN MUTANT VİRÜS SAYISI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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