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Son dakika: Türkiye’de ne kadar mutant virüs vakası var? İşte Türkiye’nin mutant virüs sayısı

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Giriş: 11.03.2021 08:45
Güncelleme:11.03.2021 08:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kritik açıklamalar yaptı. Mutant virüslerin yayılma hızının artığını vurguladı. Peki Türkiye'de hangi varyanttan kaç vaka var? İşte Türkiye'nin mutant virüs sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kritik açıklamalar yaptı. Mutant virüslerin yayılma hızının artığını vurguladı. Peki Türkiye'de hangi varyanttan kaç vaka var? İşte Türkiye'nin mutant virüs sayısı...

TÜRKİYE'NİN MUTANT VİRÜS SAYISI

+ TÜRKİYE'DE 76 İLDE MUTANT VİRÜS TESPİT EDİLDİ

+ 41 BİN 488 KİŞİDE İNGİLTERE VARYANTI

+ 61 KİŞİDE GÜNEY AFRİKA VARYANTI

+ 1 KİŞİDE CALIFORNIA-NEWYORK VARYANTI

+ 1 KİŞİDE BREZİLYA VARYANTI

TOPLAM MUTANT SAYISI: 41 BİN 552

Kaç ilde mutasyonlu virüs görüldü? KAÇ İLDE MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLDÜ?
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