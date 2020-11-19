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Koronavirüsle kayıp 1 yıl! Salgının başlangıcından itibaren neler yaşandı? İşte tarihe geçen görüntüler

A Haber
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Giriş: 19.11.2020 12:38
Güncelleme:19.11.2020 12:48
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Çin'in sağlık kayıtlarına göre en eski koronavirüs vakası tam da bu günlerde görüldü. Peki salgının başlangıcından bu yana neler yaşandı? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy canlı yayında aktardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Çin'in sağlık kayıtlarına göre en eski koronavirüs vakası tam da bu günlerde görüldü. Peki salgının başlangıcından bu yana neler yaşandı? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy canlı yayında aktardı.

Koronavirüs insandan insana bulaşarak tüm dünyaya yayıldı. O günlerde Vuhan'dan gelen bu görüntüler tüyler ürperticiydi.

O tarihten bugüne dünyada 55 milyon 988 bin 36 kişi koronavirüse yakalandı. Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 1 milyon 344 bin 366'ya ulaşırken
iyileşenlerin sayısı ise 39 milyon 2 bin 248 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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