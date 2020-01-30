Korku filmi gibi! Vuhan kentinde evler dışarıdan mühürlendi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 170 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili, yeni bir iddia ortaya çıktı. Sokağa çıkma yasağı olan kentte Vuhanlılar birbirlerine balkondan bağırarak destek olurken, hasta olan vatandaşların evleri de mühürlendi. Evlerin içerisinde insanlar olmasına rağmen kapılar dışarıdan mühürlenirken, dairenin dışına da "Bu hane Vuhan'dan geldi, temas etmeyin." yazılı afişler asıldı.