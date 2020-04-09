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09.04.2020

İşte koronavirüsün en net görüntüsü! Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden özel görüntüler

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün en net görüntüsünü Vuhan Viroloji Enstitüsü paylaştı. Laboratuvarda elde edilen görüntülerde siyah noktalar virüsün ne denli hızlı büyüdüğünü gözler önüne seriyor.
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