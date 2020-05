Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri güzel haberi canlı yayında duyurdu: Virüs mutasyona uğradı |Video

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ve Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında salgının son durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundular. Virüsün mustasyona uğradını söyleyen Özlü, "Hekim olarak gözlemlerimize göre artık hastalar eskisi kadar ağır bir tablo ile karşımıza gelmediğini görüyoruz. Hasta sayısı da azaldı. Gelen hastaların klinik durumları da daha hafif, yapay solunum cihazına bağlı olan hasta sayımızda çok düştü." ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınına konuşan Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ve Prof. Dr. Tevfik Özlü "1 Haziran sonrası hayatımızda neler değişecek? Koronavirüs mutasyona uğradı mı? İkinci salgın tehlikesi var mı? Virüs grip gibi mevsimsel hastalığa dönüşür mü?" sorularına yanıt verdiler.

"ESKİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN..."

Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde her şeyin eskisi gibi yapılabileceğini ifade etti. Bu 3 kurala uyduğumuz takdirde sorunla karşılaşılmayacağını söyledi.

HES UYGULAMASINA YENİ ÖZELLİK GELİYOR

1 Haziran itibariyle kafe ve resteronların açılacağını hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, yakın zamanda Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yeni bir özellik geleceği ve bu özellikle vatandaşların gittikleri kafe ve restoranlardaki hijyen kurallarına uygun mu olup olamadığına puanlayabileceğini söyledi. Bunun da o işletmelerin konulan kurallara uyulup uyulmadığı otokontrol sayesinde denetlenebileceğini ifade etti.

KORONAVİRÜS MEVSİMSEL HASTALIĞA DÖNÜŞÜR MÜ?

Koronavirüsün mevsimsel bir hastalık olma ihtimalinin halen sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Tevfik Özlü, ikinci dalga riskinin aşı bulunana kadar sürdüğünü ama ikinci dalga olarak değil bunu vaka sayılarında dönemsel dalgalanmalar halinde yaşanabileceğini ifade etti.

"VİRÜS MUTASYON GEÇİRDİ! GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ"

Bilim Kurlu Üyesi Özlü, vatandaşların merak ettiği "Koronavirüsün mutasyon geçirdi mi?" sorusuna da yanıt verdi. "Koronavirüsün mutasyon geçirdiğine dair yayınlar var." diyen Özlü, "Virüs eskisi kadar ağır hastalık yapmıyor. Virüs izole ediliyor, genetik yapıları inceleniyor. Virüsler her zaman mutasyon geçirirler. Şu an itibariyle mutasyonların hastalık yapma gücüne olan etkisini bilemiyoruz ama mutasyon geçirdiğine yayınlar var. Her ne olursa olsun bizim bir hekim olarak gözlemimiz artık hastaların eskisi kadar ağır bir tablo ile karşımıza gelmediğini görüyoruz. Hasta sayısı da azaldı. Gelen hastaların klinik durumları da daha hafif, yapay solunum cihazına bağlı olan hasta sayımızda çok düştü. Sadece bizde değil dünyada da bu böyle... Bu virüsün hastalık yapma gücünün azalması mutasyonla da olabilir bizim aldığımız tedbirlerle de olabilir. Salgının ilk ortaya çıktığı dünyada ocak bizde de mart ayı itibariyle görülen ağır klinik tablonun görülmediğini söyleyebilirim. Bu da gelecek için umut verici" dedi.