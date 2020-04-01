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Korona virüs (Covid-19) sonrası dünyayı neler bekliyor? Dünya bunu konuşuyor… | Video
Tüm dünya korona virüs salgınına karşı tarihin en büyük sınavlarından birini veriyor. Gücün tanımı değişiyor, bilginin sınırları zorlanırken sıradan bir canlı türü bütün insanlığı tehdit ediyor. Bugüne kadar öğrendiğimiz, alıştığımız yaşam tarzı alt üst oluyor. İnsanlık ise tek bir soruya cevap arıyor: “Korona virüs (Covid-19) sonrası dünyayı neler bekliyor?” İşte detayları ile A Haber’in analizi…
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