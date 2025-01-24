24 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Konya Selçuklu’da apartman çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında
Konya Selçuklu’da apartman çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Konya Selçuklu’da apartman çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2025 20:51
Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartman, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Çökme anında apartmanda bulunan kişilerin bir kısmının enkaz altında kaldığı öğrenildi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya Selçuklu’da apartman çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında
Temel önceliğimiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak!
"Temel önceliğimiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak!"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olay yerinde!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olay yerinde!
Aramalarımızı yürütüyoruz
"Aramalarımızı yürütüyoruz"
Çöken binada zamanla yarış! A Haber olay yerinde
Çöken binada zamanla yarış! A Haber olay yerinde
Çöken apartmandan 2 kişi çıkarıldı, içeride 5 kişi var!
Çöken apartmandan 2 kişi çıkarıldı, içeride 5 kişi var!
Konya’da 3 katlı binanın çökme anı kameralarda!
Konya'da 3 katlı binanın çökme anı kameralarda!
Konya Selçuklu’da apartman çöktü!
Konya Selçuklu’da apartman çöktü!
Konya’da 3 katlı bina çöktü!
Konya'da 3 katlı bina çöktü!
Otel sahibi ve damadı tutuklandı!
Otel sahibi ve damadı tutuklandı!
Nizamettin Kabaiş: Kızımı darbedip göle bıraktılar!
Nizamettin Kabaiş: Kızımı darbedip göle bıraktılar!
Terörsüz Türkiye, huzurlu yarınlar! PKK’nın sonu geliyor
Terörsüz Türkiye, huzurlu yarınlar! PKK'nın sonu geliyor
Acılı baba vücudundaki kırıklarına aldırmadı!
Acılı baba vücudundaki kırıklarına aldırmadı!
Daha Fazla Video Göster