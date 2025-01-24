Konya Selçuklu’da apartman çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartman, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Çökme anında apartmanda bulunan kişilerin bir kısmının enkaz altında kaldığı öğrenildi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

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