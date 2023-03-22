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Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı

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Giriş: 22.03.2023 08:24
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Bakan Soylu, 212 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu
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