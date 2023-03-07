07 Mart 2023, Salı
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Koalisyon... Kriz... Gizli pazarlık... Meral Akşener nasıl ikna edildi? Çarpıcı değerlendirme: FETÖ tarafından üflenen...
Gizli pazarlık, kriz, tehdit, şantaj... Altılı masa 3 günde koalisyonu gösterdi. Meral Akşener nasıl ikna edildi? Akşener’in istediği oldu mu? Ne oldu da dayatma ve kirli pazarlıkları unutup masaya döndü? Meral Akşener’in yüz ifadesi ne diyor? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş formülü işler mi? Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.