KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara’da! Başkan Erdoğan: Kıbrıs bizim milli davamızdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile düzenlediği ortak basın toplantısında net mesajlar verdi. Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümün altını çizen Başkan Erdoğan, “Kıbrıs bizim milli davamızdır. En gerçekçi çözüm iki devlettir.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN