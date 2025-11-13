13 Kasım 2025, Perşembe

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara'da! Başkan Erdoğan: Kıbrıs bizim milli davamızdır
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara’da! Başkan Erdoğan: Kıbrıs bizim milli davamızdır

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara'da! Başkan Erdoğan: Kıbrıs bizim milli davamızdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 18:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile düzenlediği ortak basın toplantısında net mesajlar verdi. Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümün altını çizen Başkan Erdoğan, “Kıbrıs bizim milli davamızdır. En gerçekçi çözüm iki devlettir.” ifadelerini kullandı.
