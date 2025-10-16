16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'de: Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan'a bağlanır
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber’de: Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan’a bağlanır

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'de: Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan'a bağlanır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 09:45
Katil İsrail'in Kıbrıs planı ne? KKTC seçimleri manipüle mi ediliyor? KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber’de: Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan’a bağlanır
Narin cinayetinde yeni gelişme!
Narin cinayetinde yeni gelişme!
KKTC Ulaştırma Bakanı A Haber’de
KKTC Ulaştırma Bakanı A Haber'de
Katil İsrail’in silahlandırdığı çeteler devrede
Katil İsrail'in silahlandırdığı çeteler devrede
Filistinli gençler A Haber mikrofonuna konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederiz
Filistinli gençler A Haber mikrofonuna konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz
Nadir elementlerde Türkiye’nin hedefi ne?
Nadir elementlerde Türkiye'nin hedefi ne?
Türkiye ehil ve emin ellerde
"Türkiye ehil ve emin ellerde"
12 yıllık kesintisiz eğitim değişiyor mu? 3+1 mi, 2+2 formülü mü masada?
12 yıllık kesintisiz eğitim değişiyor mu? 3+1 mi, 2+2 formülü mü masada?
Şara Moskova’da Putin ile görüştü!
Şara Moskova'da Putin ile görüştü!
Rojin Kabaiş’e ne oldu soruşturma ne aşamada?
Rojin Kabaiş'e ne oldu soruşturma ne aşamada?
Herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır
"Herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır"
Makamlar, ünvanlar hepsi gelip geçici!
"Makamlar, ünvanlar hepsi gelip geçici!"
81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde, aynı kıymettedir!
"81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde, aynı kıymettedir!"
Daha Fazla Video Göster