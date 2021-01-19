19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? İşte konuşulan o tarih

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? İşte konuşulan o tarih

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2021 09:31
Güncelleme:19.01.2021 09:35
Kış aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başlamıştı. Günlük vaka sayısının 30 bini aşması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. 20 Kasım 2020'de hayata geçirilen kısıtlamalar işe yaradı, vaka sayıları yüzde 60'a kadar geriledi. Bunun yanında aşılama çalışmaları da eklenince yasaklar yeniden gündeme geldi. Peki yasaklar ne zaman kalacak? Kısıtlamalar martta mı esnetilecek? Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? Detayları A Haber Muhabiri Özkan Özcan aktardı.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

NASA'dan korkutan Türkiye paylaşımı
NASA'dan korkutan Türkiye paylaşımı
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?
Dev FETÖ operasyonu
Dev FETÖ operasyonu
Bakan Koca'dan aşılama açıklaması
Bakan Koca'dan aşılama açıklaması
CHP'nin oy oranını canlı yayında açıkladı!
CHP'nin oy oranını canlı yayında açıkladı!
Cumhuriyet Gazetesi’nden skandal haber
Cumhuriyet Gazetesi’nden skandal haber
CHP ve HDP ideolojik olarak nasıl anlaşabiliyor?
CHP ve HDP ideolojik olarak nasıl anlaşabiliyor?
Kılıçdaroğlu sözlerini yine inkar etti!
Kılıçdaroğlu sözlerini yine inkar etti!
CHP'de Muharrem İnce paniği
CHP'de Muharrem İnce paniği
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
HATSU'da hangi usulsüzlükler yapıldı?
HATSU'da hangi usulsüzlükler yapıldı?
Rothschild ailesi için çalışan isim A Haber'e konuştu
Rothschild ailesi için çalışan isim A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster