Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? İşte konuşulan o tarih

Kış aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başlamıştı. Günlük vaka sayısının 30 bini aşması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. 20 Kasım 2020'de hayata geçirilen kısıtlamalar işe yaradı, vaka sayıları yüzde 60'a kadar geriledi. Bunun yanında aşılama çalışmaları da eklenince yasaklar yeniden gündeme geldi. Peki yasaklar ne zaman kalacak? Kısıtlamalar martta mı esnetilecek? Lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı? Detayları A Haber Muhabiri Özkan Özcan aktardı.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

