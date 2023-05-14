Kısıklı’da büyük coşku! Vatandaşlar Başkan Erdoğan’ın evinin önüne gidiyor

Son dakika haberi... Türkiye sandık başına gitti. Oylar sayılmaya başlandı. A Haber ekipleri gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın evininin önüne akın ediyor. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları o noktadan aktardı.

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