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Kısıklı’da büyük coşku! Vatandaşlar Başkan Erdoğan’ın evinin önüne gidiyor

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 18:24
Son dakika haberi... Türkiye sandık başına gitti. Oylar sayılmaya başlandı. A Haber ekipleri gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın evininin önüne akın ediyor. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları o noktadan aktardı.

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