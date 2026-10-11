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Kırşehir'de 20 yıldır kayıp Rıza Güzel dosyası: Kemik parçaları bulundu, iki oğlu tutuklandı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kırşehir'de 20 yıldır kayıp Rıza Güzel dosyası: Kemik parçaları bulundu, iki oğlu tutuklandı

Kırşehir'in Köşker köyünde 20 yıl önce kaybolan Rıza Güzel'in dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaklaşık dört ay boyunca dosya üzerinde çalışma yürüttü. Köy arazisinde Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki oğlu tutuklandı. A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve kameraman İbrahim Türkmen, olayın ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

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