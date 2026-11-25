Grip vakalarında artış görülüyor! Antibiyotikler etkili olmuyor mu? Anne babalara kritik uyarı

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve okulların açılması, özellikle çocuklarda hastalıkların hızla yayılmasına yol açtı. Grip vakalarındaki artışı ve ailelerin merak ettiği başlıkları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ile canlı yayında değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şefika İbrahimli, soğuk algınlığı ve gripte antibiyotik kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dr. İbrahimli, bağışıklığı güçlendirmenin yollarından geçmeyen öksürüklere karşı uygulanabilecek doğal yöntemlere kadar anne-babaların dikkat etmesi gereken kritik noktaları paylaştı.