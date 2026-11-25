Yunan-Rum kablo projesinde mali anlaşmazlık: Elektrik projesi mali kriz nedeniyle çıkmazda mı?

Yunanistan ve Rum Kesimi, Türkiye'nin izniyle deniz altı elektrik hattı projesi için çalışmalara başladı. Ankara'nın Fransız gemisine çalışma onayı vermesinin ardından Atina ve Rum yönetimi arasında mali kriz çıktı. Yunan basınına göre, projenin toplam maliyetinin 1,9 milyar avrodan yaklaşık 2,5 milyar avroya çıkması, iki taraf arasında anlaşmazlığa yol açtı.