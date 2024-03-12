‘Kirli para’ soruşturması! CHP’ye para nereden geldi, kime gitti?

Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin deste deste para saydığı ve taşıdığı görüntülerin ortaya çıkması, siyasette gündemin en üst sıralarına yerleşti. O paranın nereden geldiği, kime ya da kimlere gideceği konusunda CHP’den bugün bir açıklama geldi. Ama o açıklama pek tatmin edici değildi. Savcılık da tüm bunların üstüne soruşturma başlattı.

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