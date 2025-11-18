Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar da olacak. Sistem nasıl mı işleyecek?" notuyla kiralık sosyal konut projesine ilişkin videolu paylaşım yaptı. Görüntülerde İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık 15 bin sosyal konut projesiyle ilgili sistemin detayları anlatıldı.