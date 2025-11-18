18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?

Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 10:47
Güncelleme:18.11.2025 10:47
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar da olacak. Sistem nasıl mı işleyecek?" notuyla kiralık sosyal konut projesine ilişkin videolu paylaşım yaptı. Görüntülerde İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık 15 bin sosyal konut projesiyle ilgili sistemin detayları anlatıldı.
Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Menüye dahil içeceklere ek ücret
Menüye dahil içeceklere ek ücret
Bakanlık açıkladı! 1 ton esrar ele geçirildi
Bakanlık açıkladı! 1 ton esrar ele geçirildi
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Hırvatistan’da şehit olan pilot Bahar’ın naaşı İstanbul’da
Hırvatistan'da şehit olan pilot Bahar'ın naaşı İstanbul'da
Gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama ihmali mi?
Gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama ihmali mi?
Kara kutunun çözüm tarihi belli oldu
Kara kutunun çözüm tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan 20 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan'dan 20 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama
Maduro Trump’a boyun mu eğdi? A Haber’de çarpıcı analiz
Maduro Trump'a boyun mu eğdi? A Haber'de çarpıcı analiz
Ankara’nın başarısı terör devletini rahatsız etti
Ankara’nın başarısı terör devletini rahatsız etti
Türk tanker gemisi Ukrayna limanında hedef alındı!
Türk tanker gemisi Ukrayna limanında hedef alındı!
PKK’nın Zap’tan çekilmesi ne anlama geliyor?
PKK'nın Zap'tan çekilmesi ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster