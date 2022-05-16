16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Kiracının kiracısı olur mu? Kiracı evini kiralayabilir mi?
İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı. Dairesini kiraya veren ev sahibi kiracısının daireyi başkalarına da kiraladığını öğrenince soluğu kiraya verdiği adreste aldı. Ev sahibiyle evi kiralayan kaçak kiracılar arasında tartışma çıktı. Peki kiracının kiracısı olur mu? Bu durumda ev sahibi ne yapmalı? Akıllardaki soruların cevaplarını gayrimenkul danışmanı Burak Susuz verdi.