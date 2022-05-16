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Kiracının kiracısı olur mu? Kiracı evini kiralayabilir mi?

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Giriş: 16.05.2022 10:51
İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı. Dairesini kiraya veren ev sahibi kiracısının daireyi başkalarına da kiraladığını öğrenince soluğu kiraya verdiği adreste aldı. Ev sahibiyle evi kiralayan kaçak kiracılar arasında tartışma çıktı. Peki kiracının kiracısı olur mu? Bu durumda ev sahibi ne yapmalı? Akıllardaki soruların cevaplarını gayrimenkul danışmanı Burak Susuz verdi.
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Kiracının kiracısı olur mu?
Kiracının kiracısı olur mu?
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