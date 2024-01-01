Kiracıların zam isteyen ev sahibine karşı hakları neler? Yeni yılda ev sahipleri kontrat zamanı gelmeden kiraya zam yapabilir mi?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, ocak ayında kira sözleşmesi yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri, kira artış oranlarını hesaplamaya başladı. Peki ev sahipleri kontrat zamanı gelmeden kiraya zam yapabilir mi? Kiracıların zam isteyen ev sahibine karşı hakları neler? Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu ve konuğu Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Av. Ali Yavuz Yüksel aktardı.

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