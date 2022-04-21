21 Nisan 2022, Perşembe
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Kinder için toplatma kararı! Kinder Schoko Bons nedir? Salmonella nedir?
Tarım Bakanlığı Kinder çikolata hakkında piyasadan toplatılması kararı aldı. Salmonella riski nedeniyle “Kinder Schoko Bons” toplatılacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.