Salmonella bakterisi nedir? Nasıl bulaşır? Salmonella belirtileri neler?

Bazı Avrupa ülkelerinde dünyaca ünlü bir çikolata markasını tüketen çocuklarda salmonella bakterisine rastlandı. Bu durum üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı da, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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