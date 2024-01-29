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Kilise saldırganları nasıl yakalandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 11:16
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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