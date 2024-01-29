Kilise saldırganları nasıl yakalandı?

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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