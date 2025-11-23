Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nu CHP’den atın mesajı!

Şaibeli kurultay tartışmaları devam ederken CHP’de yolsuzluk ve rüşvet skandallarına bir tepki de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dan geldi. “CHP derhal arınmalıdır” diyen Kılıçdaroğlu’na sosyal medyada trol saldırılarıyla linç girişimi başlatılırken konu A Haber’de de masaya yatırıldı. Gazeteci Mahmut Övür, “Cumhurbaşkanlığı adaylığının da öne çekilmesine baktığımızda başından beri bu plan aslında İmamoğlu'nun kendi siyasi yolculuğunun planı” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.